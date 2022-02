GLORIE NOSTRANE

La bacchetta del torinese Manacorda per i Berliner: "Un omaggio ad Abbado"

A guidare l'ensemble più celebre al mondo è stato chiamato il violinista e direttore d'orchestra nato sotto la Mole e diplomato al Conservatorio di piazza Bodoni. Una carriera prestigiosa sotto la stella del Maestro a cui dedicherà due concerti

Dal Conservatorio Giuseppe Verdi di piazza Bodoni a Torino alla Philharmonie di Berlino, prestigiosa sede dei Berliner Philharmoniker. Il 5 e 6 maggio prossimi Antonello Manacorda, 51 anni, torinese di nascita e per studi musicali, salirà sul podio che fu di Claudio Abbado e soprattutto di Herbert von Karajan. Per il violinista e direttore d’orchestra che da anni vive a Berlino, è cominciato il conto alla rovescia per i due concerti alla guida dell’ensemble più celebre al mondo. In programma musiche di Beethoven, Schubert, Schoenberg e naturalmente Mahler.

Manacorda ha studiato violino con Sergio Lamberto al Conservatorio torinese, diplomandosi con lode. Ha vinto una borsa di studio dell’associazione De Sono, che gli ha permesso di studiare con Herman Krebbers ad Amsterdam, Eduard Schmider e Franco Gulli. Con il determinante sostegno di Abbado, Antonello Manacorda ha fondato la Mahler Chamber Orchestra, della quale è stato concert master e vicepresidente per cinque anni finché non ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla carriera di direttore d’orchestra. Dopo aver ricoperto la carica di direttore musicale dell’Orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano dal 2006 al 2010, nel settembre 2010 Manacorda è stato nominato direttore principale e direttore artistico della Kammerakademie di Postdam. In ambito lirico, ha diretto La Clemenza di Tito e il Falstaff nel Circuito Lirico Lombardo, Il Barbiere di Siviglia di Paisiello al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Così fan tutte al Teatro Comunale di Treviso, Il Barbiere di Siviglia di Rossini al Teatro San Carlo di Napoli, Il Don Giovanni, Così fan tutte e Le Nozze di Figaro al Teatro La Fenice di Venezia. In ambito sinfonico, ha diretto l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della Fenice di Venezia, l’Orchestra della Svizzera Italiana, la Zürich Chamber Orchestra, la Scottish Chamber Orchestra, l’Ensemble Orchestral de Paris, I Virtuosi di Kuhmo a Helsinki, Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, Frankfurt Hessische Rundfunk, Gelders Orkest, Bbc Orchestra e la Mahler Chamber Orchestra. Ha debuttato con successo al prestigioso Festival di Aldeburgh alla testa della Britten-Pears Orchestra.