Montagna: Uncem, riforma Tuel rafforzi piccoli Comuni

"Con la prossima revisione del Tuel abbiamo bisogno di lavorare su una riforma degli Enti locali che non dimentichi la necessità di rafforzare i Comuni, facendo lavorare insieme i più piccoli. Tornare alle Comunità montane forse è la strada giusta". Lo ha detto Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, nel corso di una call con venti parlamentari piemontesi di maggiornza e opposizione. Secondo Colombero "i 100milioni di euro stanziati per la montagna nella legge di bilancio 2022 devono andare ai Comuni ed è necessio costruire un modello per non frammentare il fondo e non disperderlo in micro progetti". Il presidente ha osservato che "sul Pnrr stanno arrivando le conferme delle preoccupazioni che Uncem ha espresso nell'ultimo anno". "Abbiamo - la necessità di superare delle sperequazioni territoriali reali, storiche e future nel Paese. Che non sono solo tra nord e sud dell'Italia. Sono sperequazioni tra aree urbane e montane, tra zone rurali e zone metropolitane".