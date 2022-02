Torino: movida, questura chiude quattro locali

Quattro esercizi commerciali sono stati chiusi per cinque giorni su ordinanza del Questore di Torino, la scorsa notte, nei quartieri del centro maggiormente interessati dalla movida. I controlli si sono concentrati sul quartiere di San Salvario e nella zona intorno a piazza Vittorio Veneto. Le violazioni riguardano, in particolare, le norme anti Covid. I locali chiusi sono in via Pescatore, corso Marconi e via San Tommaso. Controlli di polizia sono stati effettuati giovedì e venerdì nella zona di Barriera di Milano. Due cittadini stranieri sono stati denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione e altri due per non aver ottemperato a un ordine di espulsione. Una quinta denuncia è scattata per possesso di arma da taglio. Chiusa per cinque giorni invece una gastronomia in via Feletto per violazione delle norme sul contenimento della pandemia.