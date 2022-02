Ladri d'appartamento arrestati da polizia a Torino

Due topi di appartamento sono stati arrestati dalla polizia nel quartiere Madonna di Campagna, in via Sospello a Torino. A dare l'allarme è stato un residente che li ha visti mentre cercavano, di notte, di introdursi in un abitazione, al piano rialzato di una palazzina, passando dal balcone. Una volta scoperti, i ladri avevano cercato di nascondendosi nello stabile. Uno dei due è stato anche denunciato per il possesso di numerosi arnesi da scasso e di un coltello a serramanico.