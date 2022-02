Torino: movida, 5 denunce per lite e danni a locale

Cinque giovani, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati a Torino dopo un lite avvenuta la scorsa notte in piazza Santa Giulia, uno delle zone della movida cittadina. Le accuse mosse dai carabinieri, intervenuti alle 3:30, sono danneggiamento e minacce aggravate. I ragazzi, sotto l'effetto di bevande alcoliche assunte in grande quantità, hanno avuto una lite - secondo quanto ricostruito - con un addetto alla sicurezza di un locale, il Rough, che poi hanno preso di mira scagliando verso le vetrate delle bottiglie di vetro (prese da un cassonetto dell'immondizia che avevano appositamente rovesciato). Uno di loro ha anche utilizzato un basamento in cemento come ariete contro la porta. Gli oggetti lanciati hanno colpito altre persone.