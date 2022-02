COVID & FOLCLORE

Carnevale di Ivrea, una spremuta estiva?

Tra gli organizzatori della storica manifestazione si fa largo l'idea di svolgere la tradizionale battaglia delle arance a giugno, seguendo l'esempio di Chivasso. Nell'attesa, un ricco programma di iniziative, per cercare di limitare i danni soprattutto per i commercianti

La battaglia delle arance in estate? L’ipotesi che il Carnevale di Ivrea possa essere proposto in edizione estiva sta circolando da qualche giorno fra gli organizzatori e le varie componenti della storica manifestazione dopo che la fondazione il 24 novembre dell’anno scorso aveva deciso di cancellare l’edizione 2022 a causa dell’emergenza Covid.

Intanto, mentre la città viene imbandierata dalle squadre degli aranceri a piedi, sono in molti a chiedersi perché il “Carnevale delle arance” non venga riproposto a giugno così come succederà per il Carnevalone di Chivasso. “Certo per l’inizio dell’estate sarà difficile reperire le arance – osserva un arancere di lungo corso – ma una soluzione si può trovare. Del resto, quasi tutte le squadre continuano a promuovere eventi come se il Carnevale ci fosse”.

Diavoli in campo. Dopo aver piazzato striscioni e bandiere, la squadra giallorossa ha dato il via tesseramento per l’anno 2022. La tessera consentirà l’ingresso alla sede. “L’iscrizione è fondamentale per la nostra squadra per far fronte e sostenere i costi di gestione quali affitto della sede ed utenze. Coerentemente con l’anno passato l’iscrizione non avrà validità ai fini del conteggio degli anni di tiro” dicono i dirigenti di una delle più blasonate formazioni di aranceri che ricordano “come l’accesso in sede sarà consentito solo ai possessori di super Green pass con obbligo di indossare la mascherina”.

Cento immagini in vetrina. La Fondazione dello storico carnevale ripropone anche quest’anno l’iniziativa #uncarnevalediricordi: questa volta sono le Componenti a raccontarsi attraverso un percorso di 100 immagini, spesso inedite, esposte in oltre 150 vetrine di esercizi commerciali di Ivrea, per raccontare una storia e un amore condiviso che è patrimonio dell’intera città. #uncarnevalediricordi ha voluto scavare nelle memorie più intime di coloro che rappresentano il motore e il cuore della manifestazione e il risultato è stato sorprendente: 100 immagini racconteranno dal 21 febbraio al 6 marzo una storia che è patrimonio condiviso. Per due settimane Ivrea diventerà un museo aperto e diffuso grazie ai suoi commercianti, proprio una delle categorie che più sta soffrendo questi anni senza Carnevale. Nell’ambito delle iniziative collaterali promosse dalla Fondazione che vedono coinvolte le attività commerciali della città da segnalare la mostra “Vittoria Popolana”, una raccolta di immagini raffiguranti i 20 momenti più significativi del Carnevale. La mostra, a cura del fotografo eporediese Alessio Avetta, è visibile a partire da sabato 12 febbraio nella galleria del Centro la Serra.