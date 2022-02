Lavoro: Furia (Pd), basta precariato finanziato dallo Stato

"Esiste una cosa peggiore della spirale di precariato in cui lavorano le giovani generazioni oggi, ed è il precariato finanziato dallo Stato che è, oltre che una beffa per il lavoratore, un danno per lo Stato stesso, che finanzia manodopera povera per realtà che potrebbero anche farne a meno, se solo fossero messe nelle condizioni di investire davvero nel capitale umano". Ad affermarlo il segretario regionale del Pd Piemonte, Paolo Furia. Come esempi Furia cita "le valanghe di soldi messe a disposizione per finanziare stages che non si trasformano in contratti o i migliaia di contratti di ricerca di tipo A 'green' sfornati dal ministero lo scorso autunno in 5 giorni perché in 7 anni non erano stati spesi alcuni fondi europei che erano ormai in scadenza. E di fronte ai quali la cosa più carina che ti dicevano gli uffici era 'peccato che nessuno capisca che queste posizioni precarie non hanno alcuna progettualità per trasformarsi in contratti stabili'". "Ci vorranno anni - conclude - prima di recuperare la devastazione del lavoro povero di questi anni ma tocca al Pd cominciare a levare la voce sulle distorsioni di questo sistema. Un Pd rinnovato, capace di misurarsi davvero sul piano delle riforme, è un Pd lontano da ogni tipo di populismo, compreso quello che sposa le retoriche del liberismo, tanto più farneticanti quanto più smentite dalla realtà".