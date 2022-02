Trovato morto l'escursionista disperso sul Mombarone

È stato trovato morto il 68enne di Ivrea disperso da ieri pomeriggio sul Mombarone, sul versante di Settimo Vittone (Torino). Il cadavere è stato individuato in mattinata dalle squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. Si trovava nella zona in cui si è interrotta la traccia Gps registrata dal suo telefonino, dove, secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo è precipitato cadendo dal sentiero. A dare l'allarme, nel tardo pomeriggio di ieri, era stata la moglie. È la seconda vittima della montagna nelle ultime 48 ore. Ieri un 68enne della provincia di Torino, che faceva parte di un gruppo del Cai, è morto in seguito a una caduta sul Mont Colmet, sopra Morgex, in Valle d'Aosta.