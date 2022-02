Dopo lunga siccità poche ore di pioggia e neve

Dopo le prime nevicate di questa mattina sulle montagne cuneesi e torinesi la perturbazione dovrebbe estendersi a tutto il Piemonte, con quota neve in calo fino a 200-300 metri di altitudine. Ma non sarà che un piccolo sollievo al lungo periodo di siccità, con precipitazioni un po' più abbondanti soltanto sulle Alpi Marittima. Già nel corso della serata di oggi - sono le previsioni di Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) - le nubi si diraderanno e domani tornerà il bel tempo, con la rapida risalita delle temperature: massime a 12-13 gradi nelle zone di pianura e bassa collina. Mercoledì lo zero termico arriverà a 3.000 metri.