Export e commercio abusivo, scoperti 5 trafficanti a Torino

Vendevano merci abusivamente e ne esportavano senza averne autorizzazione, cinque proprietari di altrettanti autocarri scoperti in strada a Torino e sanzionati dalla polizia municipale. Si tratta di quattro romeni e un bulgaro, che ritiravano e consegnavano pacchi nelle vicinanze di Porta Susa, tra via Guicciardini e corso Bolzano, dove erano parcheggiati i mezzi. Da alcune settimane intorno ai furgoni si era creato un viavai di persone che non era passato inosservato ai residenti. Dopo la segnalazione ricevuta, i civich sono intervenuti. Alcuni commercianti abusivi sono stati sorpresi mentre vendevano dolci e alcolici. A ognuno dei proprietari dei 5 autocarri e' stata contestata una multa di 2.000 euro per esercizio di attività abusiva di trasporto internazionale, per un totale complessivo di 10.000 euro. Per la vendita abusiva su suolo pubblico gli agenti hanno contestato una multa di 5.164 euro e posto sotto sequestro amministrativo gli alimenti e le bevande venduti illecitamente.