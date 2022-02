Torino: anagrafe, a marzo primo sportello disabili e over 75

Entro fine marzo all'Anagrafe di Torino sarà attivo il primo sportello italiano dedicato alle persone disabili, agli anziani over 75 e alle donne in gravidanza, munito di ausili tattici per non vedenti, un traduttore nella lingua dei segni Lis e altri supporti. Un progetto al quale la giunta guidata dal sindaco Stefano Lo Russo lavora dall'inizio della legislatura, come hanno spiegato oggi gli assessori all'Anagrafe e ai Servizi Sociali, Francesco Tresso e Jacopo Rosatelli, e che ora, con l'ultimo passaggio in Consiglio comunale, diventa operativo. "Un progetto semplice per quanto riguarda la sua realizzazione, logistica e costi, decisamente bassi - ha aggiunto Nadia Conticelli, capogruppo Pd in Comune - ma di alto valore sociale e politico, figlio di una mentalità nuova e preludio di un percorso a 360 gradi pensato per rendere più accessibili tutti i luoghi pubblici di cultura e servizio". "Un primo tassello per rendere la città davvero inclusiva - ha aggiunto il consigliere Pd Angelo Catanzaro, firmatario della proposta - che non poteva che partire dell'anagrafe, il biglietto da visita di una Amministrazione". Tresso ha poi sottolineato come si tratti di un provvedimento preso "per rispondere ad istanze arrivate dal basso e destinato a venir allargato nelle sedi decentrate "e come a breve l'Anagrafe torinese, da anni in difficoltà per mancanza di personale, vedrà l'arrivo di 20 nuovi addetti provenienti da altri uffici e dei 100 amministrativi generici che verranno selezionati con il prossimo concorso atteso per aprile".