Covid: in Piemonte 2.497 nuovi casi, tasso positivi al 6%

Sono 2.497 oggi i nuovi casi di Covid in Piemonte comunicati dall'Unità di Crisi della Regione. La quota di positivi, rispetto ai 41.719 tamponi diagnostici processati, di cui 34.889 antigenici, è del 6%. Dei 2.497 nuovi casi gli asintomatici sono 2.115 (84,7%). In ulteriore calo, -9, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ora 74, mentre c'è stato un leggero incremento, +4, negli altri reparti, nei quali il dato complessivo è 1.644. Quindici i decessi, di cui 1 relativo a oggi; i nuovi casi di guarigione sono 6.172, le persone in isolamento domiciliare 64.813. Dall'inizio della pandemia in Piemonte il totale dei casi positivi diventa 950.089, i morti 12.849, i casi di guarigione 870.709.