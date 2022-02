Marelli: accordo per 550 esuberi, uscite saranno volontarie

E' stata siglata oggi tra Marelli e sindacati una duplice intesa che prevede di gestire i 550 esuberi, di cui 100 dirigenti, "con strumenti unicamente volontari, attraverso l'utilizzo delle dimissioni incentivate e del contratto di espansione, che dovrà successivamente essere siglato presso il Ministero del Lavoro". Lo rendono noto Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri. "L'intesa - spiegano le organizzazioni sindacali - garantisce la presenza delle attività del Gruppo in Italia, sia dal punto vista industriale che occupazionale ed impegna l'azienda ad avviare un percorso con i sindacati volto ad affrontare, per ogni singola divisione, la verifica delle missioni produttive degli stabilimenti, delle attività di ricerca e sviluppo e di staff". Secondo Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri, "si tratta di un accordo positivo che ci ha consentito di approfondire le missioni industriali dei siti e che scongiura il rischio di esuberi unilaterali utilizzando gli strumenti oggi a disposizione. E' evidente però che sono necessari ulteriori strumenti specifici, di tutela delle attività industriali e di salvaguardia dell'occupazione". I sindacati sottolineano che "per affrontare la fase di crisi e la transizione è urgente che il Governo convochi sindacati e il sistema delle imprese affinché il cambiamento in atto diventi un'opportunità di rilancio del settore e di sviluppo dell'occupazione nel nostro Paese".