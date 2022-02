Sestriere, nuova proprietà Vialattea ricevuta in Municipio

Primo incontro ufficiale tra la nuova proprietà della Sestrieres S.p.A., il fondo inglese iCON Infrastructure Partners V che ha rilevato il cento per cento della Vialattea, e il Comune di Sestriere, stazione vetta del comprensorio sciistico internazionale. Il sindaco Gianni Poncet e l'assessore Maurizio Cantele hanno ricevuto in Municipio una delegazione di iCON composta da Ivana Semeraro e Marco Forasassi, accompagnati da Giovanni Brasso e Luisella Bourlot, rispettivamente presidente e direttore generale della Sestrieres Spa. Un incontro "molto positivo - si legge in una nota -, dettato dalla volontà di intraprendere la migliore strada percorribile per il rilancio del comprensorio sciistico della Vialattea". L'obiettivo è infatti quello di "iniziare un cammino condiviso, partendo dall'attuale gestione operativa che possa portare a gettare solide basi su cui costruire insieme un futuro sempre più ai vertici dell'offerta turistica internazionale". Tra i primi interventi, in attesa di ricevere le autorizzazioni da parte delle autorità competenti, la sostituzione della seggiovia Cit Roc, punto nevralgico di accesso alle piste in quota del Sises.