Blutec: processo Torino, Arcuri e Bellanova non si presentano

"Conosco la vicenda solo per sommi capi" e "non sono in grado di riferire circostanze specifiche". E' la comunicazione fatta pervenire da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, al Tribunale di Torino, dove era stato citato dalla difesa come testimone al processo Blutec. Arcuri, già commissario straordinario per l'emergenza Covid, non si è presentato in aula così come la senatrice Teresa Bellanova, anche lei chiamata dalla difesa in qualità di ex sottosegretaria al Ministero del Lavoro, la quale non ha inviato comunicazioni. Il processo riguarda tre persone fra cui l'imprenditore Roberto Ginatta, 75 anni, indagato per il presunto utilizzo indebito di fondi statali destinati alla trasformazione dell'ex stabilimento Fca di Termini Imerese. Le difese respingono gli addebiti. La scorsa udienza, l'8 febbraio, l'ex amministratore delegato di Blutec, Cosimo Di Cursi, uscito dal procedimento dopo aver patteggiato la pena, aveva parlato di garanzie e promesse non mantenute da parte di Fca e di impossibilità di rispettare le condizioni previste da Invitalia (la società finanziaria del Mise). "Il ritmo con cui stiamo andando avanti non è accettabile". Così il giudice Paolo Gallo, presidente del collegio che a Torino sta celebrando il processo Blutec, si è rivolto ad avvocati e pubblici ministeri. Dopo un paio di brevi audizioni alle 10.30 la causa è stata aggiornata. "Finora - ha detto il magistrato - la durata delle udienze è stata di 3 ore e 40 minuti. Dovrebbero essere più lunghe, perché altrimenti si dissipano inutilmente le risorse del tribunale: stiamo impegnando una maxi aula del Palazzo di giustizia e abbiamo un cancelliere prenotato fino alle 17. Non si può andare avanti così". Il giudice ha invitato le parti a gestire meglio la citazione dei testimoni, che in questa fase sono solo quelli della difesa.