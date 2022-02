Green pass: presidio a Torino, basta discriminare lavoratori

Un centinaio di lavoratori No Green Pass manifesta davanti al Comune di Torino contro l'obbligo per i lavoratori over 50 di avere il certificato verde, in vigore da oggi. Il presidio è organizzato dai SI Cobas, che hanno chiesto di essere ricevuti dal sindaco, "perché ci sono 500 lavoratori comunali da oggi sospesi". "Protestiamo contro una discriminazione diretta ai lavoratori - spiega Mahmoud, sindacalista SI Cobas -. Una soluzione che non risolve la pandemia, che va combattuta con più posti letto e con assunzioni negli ospedali. Il governo mette in difficoltà intere famiglie e le aziende non stanno pagando le quarantene preventive e le malattie. In piazza oggi ci sono anche lavoratori vaccinati in solidarietà con i colleghi discriminati", conclude Mahmoud. I SI Cobas ha annunciato anche l'avvio di una raccolta fondi per un cassa di mutuo soccorso per i lavoratori sospesi.

Una delegazione di Si Cobas in presidio davanti al Comune di Torino è stata ricevuta a Palazzo di Città dalla vicesindaca, con delega al Personale, Michela Favaro. In base ai dati in possesso dell'amministrazione comunale, i dipendenti non vaccinati di cui si sta valutando l'eventuale esenzione o le cause legittime per la mancata presenza al lavoro sono 219. "Le risposte sono nulle. Il vicesindaco ha detto che loro come amministrazione rispettano il decreto e la campagna vaccinale", fa sapere al termine del confronto la delegazione, secondo cui la vicesindaca "ha negato ogni forma di solidarietà alla nostra lotta che va avanti comunque".