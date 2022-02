Torino: Cirio, su Irpef da Marrone comprensibile provocazione

"Credo nella concordia istituzionale, che è sempre un elemento molto positivo nella gestione pubblica, ma questo non vuol dire affossare la dialettica politica, altrettanto fondamentale". Lo ha affermato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione di una nuova palestra riabilitativa all'Ugi di Torino, la Casa per le famiglie di bimbi malati di tumore, a proposito della decisione del sindaco di Torino di aumentare l'addizionale Irpef per il 28% dei torinesi e delle polemiche scaturite nel centrodestra. "Minacciando l'idea di proporre una riduzione dei trasferimenti regionali al Comune, l'assessore Marrone ha voluto lanciare una provocazione - ha aggiunto Cirio - per sottolineare il problema rappresentato dall'aumento delle tasse per il ceto medio che sta già vivendo un momento molto difficile. Un bilancio regionale non procede operando tagli di questo tipo. In materia di tasse e del loro aumento ci possono essere sensibilità politiche diverse. Il nostro compito è quello di lavorare tutti insieme per cercare di superare un momento certamente molto complesso".