Lavoro: grafica in crisi, a inizio marzo tavolo Regione

All'inizio di marzo si terrà il tavolo regionale per il settore grafico che i sindacati, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom, sollecitano da ottobre. È l'impegno assunto dall'assessore regionale Andrea Tronzano nell'incontro che si è svolto in occasione del presidio in piazza Castello davanti alla sede della Giunta. Presente anche l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino. "Ci siamo conquistati questo tavolo con mesi di lotte. Purtroppo c'è un pregiudizio sul settore basato sulla non piena consapevolezza che la grafica ha un futuro nonostante il digitale e, con scelte imprenditoriali mirate, può virare verso nuove prospettive come quella dell'imballaggio flessibile", spiega Giorgia Perrone della Slc Cgil. Le aziende a rischio sono la Stige di San Mauro con una settantina di dipendenti, messa in liquidazione, e la Elcograf di Borgaro Torinese, 78 addetti (due anni fa ne aveva 188), che ha aperto una procedura di licenziamento collettivo. Quasi 150 lavoratori, quindi, stanno per perdere il posto di lavoro, altri 100 sono usciti con pensionamenti e dimissioni. "Complessivamente, secondo i dati della Camera di Commercio di Torino - dice Perrone - oggi sono 460 le aziende del settore con 3.000 addetti. Si tratta di un'occupazione stabile e contrattualizzata. Per questo è un settore da salvaguardare e mettere in sicurezza. Noi chiediamo idee, progettualità, non soldi a pioggia, distribuiti a caso. Porteremo le nostre idee al tavolo, sono sicura che il settore si salverà".