Covid: in Piemonte 3.677 nuovi casi, 27 morti -78 ricoverati

Negli ospedali piemontesi 78 ricoverati Covid in meno, tutti nei reparti ordinari, mentre rimane stabile l'occupazione in terapia intensiva (74 pazienti). Ancora alto il numero dei decessi, 27, dei quali 4 relativi a oggi, mentre i nuovi contagi sono 3.677, con un tasso di positività del 7,9% calcolato sui 46.639 tamponi diagnostici eseguiti, di cui 39.235 antigenici. I nuovi casi di guarigione sono 7.092, le persone in isolamento domiciliare 61.449. Con gli ultimi dati comunicati dall'Unita' di crisi della Regione, il totale dei casi positivi diventa 953.766, i decessi 12.876, guariti 877.801.