SCENTRATI

Un altro Pezzetto di Centro

L'ex sindaco di Cuorgnè, dopo la rottura con Gariglio e il resto del Pd, si getta in una nuova impresa civica. Parte dal suo Canavese con un'occhio a tutto il Piemonte. Un modo per marcare il territorio in vista delle nuove evoluzioni nel panorama politico

Dieci anni alla guida del Comune di Cuorgnè, durante i quali ha ricoperto anche l’incarico di presidente di Eurofidi, poltrona “sponsorizzata” da Davide Gariglio, ex segretario regionale e uno dei maggiorenti del Pd piemontese. Poi il progressivo allontanamento dal partito democratico, che ai suoi occhi non l’avrebbe sostenuto adeguamente nella corsa per una candidatura al Parlamento. Adesso Beppe Pezzetto, archiviata l’esperienza di sindaco, torna in campo con il progetto “Canavese al centro” che, oltre all’effetto slogan, fa capire come la sua esperienza nel Pd sia ormai un lontano ricordo, così come può essere considerata archiviata anche la fugace sbandata per la Lega risalente alle scorse regionali, quando diede una mano al suo ex assessore Mauro Fava.

E allora Pezzetto affida al sito www.canavesealcentro.it il suo pensiero legandolo a una serie di proposte per il territorio: “L’esperienza amministrativa mi ha reso più consapevole delle potenzialità che insistono sul nostro territorio. Ho incontrato tante persone che con dedizione, solidarietà, e visione ci credono e nei fatti, con coraggio, operano quotidianamente nelle nostre Comunità: amministratori, volontari, imprenditori, cittadini. Un condensato di capacità spesso parcellizzate da non disperdere, uno storytelling da scrivere insieme per costruire una politica di territorio che sappia adattarsi per raccogliere sfide ed opportunità con nuovi schemi e paradigmi. Con questa ambizione abbiamo deciso insieme ad altri amici (quelli che oggi vengono definiti costruttori) di montare questo luogo. In modo graduale, mettendo in connessione i diversi tasselli che già esistono e operano in Canavese”. Un territorio che conta 120 comuni e 253mila abitanti, dove la Lega è cresciuta particolarmente e il centrosinistra ha vissuto una stagione di preoccupante arretramento.

Obiettivo dell'ex sindaco? “Poter dare un contributo nel trasformare idee in azioni concrete che favoriscano lo sviluppo socio-politico-economico del Canavese sposando innovazione e tradizione” risponde convinto Pezzetto. Impresa che aveva tentato già durante i dieci anni da sindaco, quando continuava a insistere sulla necessità di fare lobby. Su chi contare per dare vita al nuovo progetto, Pezzetto è ermetico: “Abbiamo già avuto riscontri positivi che dimostrano come il Canavese abbia voglia di uscire dall’isolamento, progettando un nuovo futuro”. E il Centro di Pezzetto vuole esserci.