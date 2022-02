Promozioni in talare

Dicono che… a far uscire il suo nome dalla rosa dei papabili vescovi di Torino sia stato lo stesso Rettor Maggiore dei Salesiani, lo spagnolo don Angel Fernandez Artime, che fin dalle prime indiscrezioni avrebbe ritenuto inopportuno che, proprio nella città di don Bosco, la diocesi potesse essere guidata da un appartenente alla congregazione. Ma per il novarese don Giorgio Degiorgi, attuale economo dell’Ispettoria del Piemonte-Valle d’Aosta, apprezzato sacerdote dalle spiccate doti gestionali, laureato in diritto civile e canonico e con appoggi ad alti livelli, si annuncia una veloce carriera tutta interna ai Salesiani: si ipotizza la sua promozione, il prossimo agosto, a superiore provinciale della Sicilia.