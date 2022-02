Guide turistiche Ascom, Barbara Sapino nuova presidente

Barbara Sapino, classe 1970, guida turistica dal 2012, è la nuova presidente della Gia Piemonte (Guide e accompagnatori turistici) per il biennio 2022-2024. Sapino, che subentra a Monica Gnocchi, sarà affiancata nel nuovo direttivo da Roberto Boselli, vicepresidente, Eugenio Buffa di Perrero, tesoriere, dalla segretaria Laura Sgarlazzetta e da Elda Brunelli, consigliera. Il direttivo, nominato dall'assemblea dei soci, sarà supportato dai 3 probiviri: Luciano Di Muro, Silvana Demichelis, e Lina Brun. L'associazione, che fa capo all'Ascom, è radicata sul territorio e partecipa a tutti i Tavoli del Turismo. Nei due anni dell'emergenza sanitaria in cui le guide e gli accompagnatori hanno visto praticamente azzerare il proprio fatturato, l'associazione ha mantenuto la sua compagine associativa, ha fatto rete con le altre categorie del turismo e ha lavorato sui Progetti di Riattivazione Turistica post covid. "Affronteremo questa nuova sfida con grande entusiasmo con l'obiettivo di contribuire concretamente alla ripartenza in sicurezza del turismo e all'ulteriore crescita del nostro territorio. Lavoreremo alacremente per la categoria; n questo confidiamo in un costante e proficuo dialogo con le Istituzioni locali e regionali a tutti i livelli. Continueremo la nostra lotta all'abusivismo e lavoreremo per uno sblocco della normativa sulla professione della guida. Siamo pronti fin da subito a metterci al lavoro per i grandi eventi di Torino dei prossimi mesi" spiega Sapino.