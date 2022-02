Stupinigi, ministero finanzierà recupero del complesso monumentale

Il rilancio del complesso monumentale di Stupinigi Patrimonio dell'Unesco, con la Palazzina di Caccia e il borgo che la circonda, sarà finanziato dal Ministero della Cultura. Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo che il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha espresso la disponibilità durante un videocollegamento a cui erano presenti anche l'assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio, e il sindaco metropolitano di Torino, Stefano Lo Russo. "E' una notizia che ci rende doppiamente felici - sottolineano il presidente Cirio e l'assessore Poggio - non solo perché Stupinigi lo merita, ma anche perché la scelta del Ministero di renderlo un progetto nazionale ci consente di liberare le risorse del Bando Borghi per finanziare attraverso le risorse del Pnrr un altro progetto bandiera in Piemonte. Già in queste ore lanceremo una manifestazione di interesse che resterà aperta fino al 3 marzo e a cui i territori potranno candidarsi". Il recupero del complesso di Stupinigi, dopo quello della Reggia di Venaria, sarà il più grande piano di riqualificazione per il sistema culturale e turistico piemontese. L'investimento previsto è di 25 milioni di euro e prevede, accanto al recupero dell'area attorno alla Palazzina di caccia, la creazione di una vera e propria cittadella con negozi, attività artigianali e commerciali che restituiranno vita all'antico borgo di questa storica Residenza Reale, dal 1997 patrimonio Mondiale dell’Umanità.