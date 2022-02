AMBIENTE

Piemonte a secco, ma non è emergenza

Terzo inverno in 65 anni con poche precipitazioni e secondo per temperature alte. "Sull'approvvigionamento idropotabile siamo ancora lontani da criticità", spiega Robotto, direttore dell'Arpa. Ma i catastrofisti alla Grimaldi suonano l'allarme

È il terzo inverno più secco negli ultimi 65 anni in Piemonte, con un deficit di precipitazioni stimato tra il 90 e il 95%, e il secondo più caldo, con un’anomalia di temperatura compresa fra +1 e +3 °C rispetto al clima del periodo 1991-2020. La situazione è complessa ma non la peggiore in termini di anomalia di precipitazione: si colloca infatti al 12° posto come periodo secco più lungo negli ultimi 65 anni, mentre l’inverno 2021-2022 al momento è al terzo posto nello stesso periodo considerato. Sono sessantotto i giorni trascorsi dall’ultima volta che la regione ha visto cadere qualche millimetro in più di pioggia, ovvero l’8 dicembre 2021. Anche la seconda metà di febbraio non invertirà, stando alle previsioni meteorologiche, la tendenza. È il quadro fatto da Angelo Robotto, direttore generale di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), nel corso dell’audizione alla commissione Ambiente del Consiglio regionale del Piemonte presieduta dal leghista Angelo Dago. Tuttavia, “non siamo ancora in stato di emergenza”, ha precisato Robotto spiegando che l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del Po ha delineato per il distretto del fiume uno scenario di severità idrica bassa (gialla) e di severità media (arancione) per l’intero territorio piemontese. “Sull’approvvigionamento idropotabile siamo ancora lontani da particolari criticità, anche se è bene prepararsi ad affrontare un quadro complesso – ha aggiunto il direttore generale di Arpa –. A questo scopo a breve l’Osservatorio sarà riconvocato”. Dallo scorso lunedì Arpa ha intensificato l’emissione dei suoi bollettini con un aggiornamento settimanale del monitoraggio degli afflussi e dei deflussi e delle previsioni di precipitazione.

Una situazione che si è riverberata innanzitutto sulla portata dei fiumi, con una flessione del 79% per il Sesia, del 64% per il Tanaro e del 58% per il Po. Lunedì scorso, 14 febbraio, la portata del Sangone a Torino si era ridotta addirittura del 92%, mentre quella dello Scrivia a Serravalle aveva fatto segnare un meno 82%. Non va meglio sul lago Maggiore, dove i volumi invasati sono pari a un terzo del valore medio del periodo, mentre le riserve nivali della Valle del Po, solitamente calcolate in 1.700 milioni di metri cubi, sono stimate in appena 614 milioni di metri cubi, il 64% in meno.

Le reazioni della politica sono improntate all’allarmismo. La Lega sollecita la Regione di “elaborare al più presto un piano regionale per la realizzazione di nuovi invasi a servizio di tutti i territori che hanno bisogno di acqua per alimentare le colture”, un sistema di bacini di riserva idrica “che permetta di superare nuove stagioni tanto siccitose e di mitigare al massimo i danni, e quindi i costi, per la nostra agricoltura, in un periodo caratterizzato da sempre più imprevedibili cambiamenti climatici oltre che a un incontrollato aumento dei prezzi di produzione”. Ancor più allarmato è Marco Grimaldi, consigliere di Luv, a cui tremano letteralmente i polsi: “Anche se gli indicatori sono ancora sotto il livello della vera e propria catastrofe, le società del servizio idropotabile hanno già cominciato ad approvvigionare alcuni Comuni con le autobotti”. La prossima settimana se ne discuterà in una seduta del Consiglio regionale.