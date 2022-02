Frida Kahlo, le immagini dell'artista a Stupinigi

Dal 5 marzo al 5 giugno torna alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la mostra "Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray". Uno sguardo intimo e privato sull'artista messicana Frida Kahlo, attraverso l'obiettivo fotografico del suo amico e amante Nickolas Muray. L'esposizione, iniziata nel 2020 e poi interrotta a causa della pandemia, è a cura di Next Exhibition e ONO arte contemporanea e dal prossimo mese torna negli spazi suggestivi della residenza sabauda.