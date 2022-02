Torino: appello Costanzo (Alt), metro 2 fino a Pescarito

"Ho scritto una lettera a tutti i parlamentari eletti in Piemonte chiedendo sostegno e fronte comune affinché la progettazione della nuova linea 2 della Metropolitana possa garantire l'arrivo della linea anche a Pescarito e non limitarsi ai lotti Rebaudengo-Porta Nuova-Politecnico". Lo annuncia la deputata torinese Jessica Costanzo (Alternativa). "Si tratta di una questione di prioritario interesse per l'intero territorio piemontese - afferma Costanzo - sia a livello di impatto ambientale che di circolazione. Non è una battaglia politica di parte, ma una vera e propria iniziativa trasversale, da sostenere avendo come unico interesse quello del nostro territorio".