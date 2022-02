Covid: in Piemonte -97 ricoverati, 3.142 nuovi contagi

In Piemonte continua a ridursi il numero dei ricoverati Covid: il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione riporta un calo di 8 pazienti in terapia intensiva, dove il totale scende a 66, e di 89 negli altri reparti, dove il dato complessivo scende a 1.477. I nuovi contagi sono 3.142, pari al 7,6% di 41.268 tamponi eseguiti, di cui 34.557 antigenici. Altri 27 decessi, di cui 3 relativi a oggi, il totale da inizio pandemia è ora di 12.903 morti positivi al Covid. I nuovi casi di guarigione sono 5.242, le persone in isolamento domiciliare 59.419.