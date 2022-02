Piemonte: aperto il bando per nominare tre componenti Orecol

Con un comunicato di nomina del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, è stata aperta la candidatura per l'Orecol, Organismo regionale per il controllo collaborativo, per la nomina di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 14 marzo. Il testo del bando e i moduli per la presentazione delle domande sono a disposizione sul sito del Consiglio regionale. L'Orecol ha il compito di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni, vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti della Regione, e collabora alla prevenzione della corruzione. Sono ancora aperti invece i bandi per alcune nomine che riguardano la Fondazione Centro Studi Firpo, la Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì, la Fondazione Tpe, Teatro Piemonte Europa. La scadenza in questo caso e' il 21 febbraio.