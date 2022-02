Un sondaggio val bene una guerra

I sondaggi politici americani sono unanimi nel dare il Presidente Biden in grande difficoltà. Il successore di Trump è vittima di un considerevole calo di consenso elettorale, sceso infatti pericolosamente sotto il 50%. Infine, quale ciliegina sulla torta, secondo i sondaggisti quasi la metà degli americani ritiene illegittima la sua vittoria, considerandola un vero colpo di Stato.

L’ospite della Casa Bianca deve fare i conti pure con l’ostilità della componente progressista del Partito Democratico, la quale è insofferente per i suoi tentennamenti nell’avvio della riforma del welfare, punto definito tra i principali della scorsa campagna elettorale.

Il leader statunitense è tra l’incudine e il martello. Da una parte è minacciato dai repubblicani filo-Trump che attendono nervosamente le elezioni di metà mandato per gustare il proprio riscatto, e soprattutto regolare i conti con gli avversari; dall’altra i quadri democratici che sposano le tesi economiche di stampo neoliberista, i quali si oppongono di conseguenza a qualsiasi politica sociale troppo impegnativa per le casse economiche statali.

Come non bastasse, l’ascesa di Biden è stata messa al palo dal confuso, quanto pasticciato, ritiro militare dall’Afghanistan: ripiegamento che ha portato alla mente la fuga americana da Saigon del 1975, all’arrivo in città dell’esercito popolare vietnamita. Immagini di un frettoloso abbandono delle postazioni incompatibili con il mito americano della forza pura al servizio della vittoria patriottica: con l’idea di un Paese a stelle e strisce sempre pronto a mostrare i muscoli a chiunque metta a repentaglio i suoi interessi geopolitici.

Neppure le “corsette” fatte in pubblico dal quasi ottantenne Presidente Joe Biden, esclusivamente a favore delle telecamere, rassicurano più la popolazione d’oltreoceano. Occorre quindi trovare una palestra, un campo di battaglia, dove il Presidente possa mettersi a torso nudo gonfiando il petto in maniera spavalda, minacciosa, guerriera. L’Ucraina è di certo il luogo ideale per dare vita a un’impressionante prova di forza.

Una cosa è infatti invadere l’Iraq, oppure la Libia di Gheddafi, un’altra è sfidare una potenza globale. Il casus belli creato in questa nuova occasione è annoverabile tra i grandi classici: un rapporto allarmante dei servizi segreti che accusano i Russi di voler attraversare i confini di Kiev. Il rapporto di quella stessa CIA che aveva già individuato armi di distruzione di massa negli arsenali di Saddam, mai rinvenute davvero, è ritenuto un sufficiente alibi per scatenare la mobilitazione americana preventiva.

A nulla valgono gli appelli alla calma provenienti dallo stesso Presidente ucraino, neppure a fermare rifornimenti non richiesti di armi e istruttori militari atlantici inviati dagli occidentali, e a nulla servono le rassicurazioni del Cremlino. L’America sa come scatenare guerre ed è esperta nel trovare il modo di farlo passando dalla parte della ragione, a maggior diritto quando è quella nazione ad aggredire per prima l’avversario.

Nel 1962 i sovietici installarono missili difensivi, non offensivi, a Cuba e per poco Washington non scatenò la terza guerra mondiale. Kennedy fu a un passo dall’ordinare l’offensiva atomica. Gli USA non ammettevano svolte socialiste negli stati limitrofi, e pure in quelli più distanti dell’America latina. A tal fine furono create nazioni cuscinetto rette sui traffici illeciti e ovunque vennero sostenuti colpi di Stato di matrice fascista (Pinochet in Cile tra i tanti). Confini protetti a casa propria, ma incursioni continue nelle aree di influenza altrui, sino a spostare l’Alleanza atlantica a un passo dallo storico avversario russo. Portare ad ovest, sotto l’influenza occidentale, i Paesi baltici, oltre la Polonia, l’Ungheria, la Romania non è sufficiente per il Pentagono. A quanto pare le mire espansionistiche dell’alleanza atlantica non si placano facilmente.

Quando i giochi non si possono più celare i lampi di guerra sono affidati ai cannoni. Prima dell’uso delle armi imperversa il conflitto commerciale, ossia la vera ragione alle spalle di tutti i confronti bellici. Materie prime, speculazioni e industria rappresentano i pilastri sopra cui si regge qualsiasi tensione internazionale, e sono sempre i cittadini, cioè le classi più deboli, i primi a pagarne le conseguenze.

Il caro bollette ne è un esempio, così come l’aumento dei prezzi di molti prodotti utili alle imprese. Addirittura il sistema sanitario sta affrontando un costo altissimo a causa di questa lotta tra colossi economici. La privatizzazione delle cure insieme al cartello dei produttori di vaccini, che non ammette concorrenti specialmente se appartenenti a Paesi fuori dalla NATO, sono esempi drammatici di come ricada su ognuno di noi qualsiasi decisione presa sullo scacchiere geopolitico mondiale.

La guerra è scoppiata da tempo, non la vediamo e sentiamo in lontananza gli echi dei cannoni, ma ne scontiamo quotidianamente gli effetti, mentre altri (pochi) ne godono i frutti costantemente, e si riempiono le tasche. Il nuovo Medioevo feudale è già qui, ovunque intorno a noi.