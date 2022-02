GENERAZIONI FUTURE

L'Europa giovane studia a Ivrea

Studenti provenienti da Croazia, Germania, Irlanda, Lituania, Norvegia, Portogallo e Slovenia ospiti fino a sabato del liceo Olivetti. Con i compagni italiani lavorano a due progetti scientifici

Fino a sabato prossimo l’istituto tecnico industriale Camillo Olivetti di Ivrea ospita un meeting internazionale studentesco nell’ambito dei progetti Erasmus+ “scambio di classi” cui partecipano scuole partner provenienti da Croazia, Germania, Irlanda, Lituania, Norvegia, Portogallo e Slovenia che affrontano le attività di pianificazione e sviluppo per progetti di prodotti comuni.

Due i progetti su cui stanno lavorando gli studenti dei sette stati europei: il 3M4EU (acronimo di Magical Moving Machine for Europe) e il T4EU-Rev40 (Train for Europe Revolution 4.0).

Il primo prevede che ogni scuola costruisca una “marble machines” in cui si generi un flusso di biglie metalliche che seguono percorsi a ostacoli (da cui “Moving Machine”). Le macchine delle varie scuole sono collegate in rete per far sì che si possano scambiare comandi generando effetti particolari tipo il far scomparire da una macchina palline colorate e farle ricomparire in un’altra a migliaia di chilometri di distanza (ed ecco il “Magical”).

Il secondo progetto prevede invece la realizzazione di modellini di treni in cui ogni vagone rappresenta una nazione. Da remoto sarà possibile attivare l’animazione di un qualunque vagone dei treni in una qualunque scuola.

“Gli studenti in mobilità, insieme ai ragazzi del paese ospitante, si confrontano con coetanei di altre nazioni, affrontano problemi comuni, condividono esperienze, entrano in contatto con culture diverse, ampliano gli orizzonti spostandoli a livello europeo; i docenti confrontano sistemi scolastici, metodologie didattiche, programmazioni con scambio di buone prassi”, dicono i promotori del progetto. Gli studenti lavorano in gruppi misti imparando il confronto, la condivisione delle idee e la progettazione congiunta; alcuni momenti sono dedicati a visite culturali finalizzate alla conoscenza del territorio.

L’esperienza di mobilità di allievi e studenti all’estero proseguirà nei prossimi anni in quanto l’Istituto di Ivrea ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ sia per il settore VET che per il settore School, attività che prevedono soggiorni presso scuole e aziende estere.

Dal settembre 2021 sono già 61 gli studenti che hanno avuto la possibilità di recarsi all’estero presso scuole o aziende per periodi che vanno dalla settimana al mese.