Rifiuti: Confimi, sede per riciclo plastiche e imballaggi

Al via in Confimi Industria Piemonte una nuova sezione di Assorimap, l'associazione del riciclo delle materie plastiche aderente a Confimi. A darne notizia i due rispettivi presidenti, Hella Soraya Zanetti Colleoni e Walter Regis. Il Piemonte - territorio in cui insistono numerose realtà industriali che operano nella gestione dei rifiuti plastici, con attenzione agli imballaggi - si è dimostrato il partner naturale e qualificato per istituire la nuova sezione di Assorimap. La sede rappresenta un importante servizio alle aziende del Sistema Confimi Industria: il nuovo indirizzo ospiterà uno sportello che risponderà sugli aggiornamenti normativi e i quesiti tecnico-regolamentari, agevolando le informative per le promozioni commerciali senza necessità di ulteriori intermediari. A guidare la sezione sarà pro tempore il presidenza nazionale di Assorimap e vicepresidente di Confimi Industria con delega all'ambiente e alla green economy Walter Regis "il tema rifiuti accostato alla plastica rappresenta una vera priorità per il sistema Italia, occorre fin da subito promuovere chiare azioni politiche, con una programmazione coordinata tra le autorita' competenti e gli stakeholders della filiera" ricorda Regis. "La nascita di Assorimap Piemonte vuol essere espressione del ruoto attivo di Confimi Industria Piemonte nel processo di riciclo della plastica, che in Italia è in costante crescita" fa presente Hella Soraya Zanetti Colleoni alla guida della territoriale piemontese di Confimi. "Secondo il Green economy report, infatti, il riciclo del 43% degli imballaggi raccolti ha generato per il paese un beneficio economico di più di 2 miliardi di euro".