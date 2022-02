Scuola: sindacati con studenti, basta infortuni sul lavoro

Cgil, Cisl e Uil Torino organizzeranno nei prossimi giorni incontri tra lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti per affrontare i temi della sicurezza, dei diritti nel lavoro e della precarietà. Domani, in occasione della manifestazione degli studenti, verrà diffuso il volantino unitario. Gli incontri sono organizzati nell'ambito della settimana di iniziative, lanciata da Cgil, Cisl e Uil nazionali, che dal 21 febbraio prevede assemblee nei luoghi di lavoro, dove i delegati sindacali dialogheranno con i lavoratori e le lavoratrici, stagisti, tirocinanti, ragazzi e ragazze che svolgono percorsi di apprendimento scuola/lavoro sul tema della sicurezza e sul diritto a vedere garantita l'incolumità di chi opera nell'azienda o in un cantiere. "Non c'è più tempo, non si può più attendere oltre - spiegano i sindacati - continuando a contare lavoratori e studenti morti sul lavoro o durante un'esperienza formativa in azienda. Occorre intervenire subito con provvedimenti in grado di fermare la strage. Bisogna potenziare e migliorare i controlli, garantire una formazione specifica agli studenti, ai tutor e ai dipendenti già presenti in azienda con linee guida condivise su come agire: non è accettabile che la presenza di studenti venga considerata al pari di lavoro subordinato vero e proprio. Ministeri competenti ed enti locali, imprese, organi di vigilanza, associazioni di categoria devono intervenire, coordinarsi ed assumersi le proprie responsabilità. Chiediamo nuovamente al Prefetto di Torino di convocare al più presto il tavolo su salute, sicurezza e legalità per affrontare anche a livello locale questo tema".