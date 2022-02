Imprese artigiane Piemonte, comparto edile traina recupero

Le imprese artigiane del Piemonte - oltre 115 mila, circa il 27% delle imprese totali della regione (21,2% a livello nazionale) - hanno recuperato nel 2021, grazie al comparto edile, quanto perso nel 2020. L'inversione die tendenza emerge dai dati del Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi, Complessivamente nel periodo gennaio-dicembre 2021 il tasso di crescita delle imprese artigiane piemontesi si è attestato, analogamente a quanto avvenuto per il complesso del tessuto imprenditoriale regionale, al +1,1%, risultato migliore rispetto a quello realizzato a livello medio nazionale (+0,8%). Le imprese artigiane nate in Piemonte nel 2021 sono state complessivamente 8.393. Al netto delle 7.122 cessazioni (valutate escludendo le cancellazioni d'ufficio), il saldo appare positivo per 1.271 unità, dinamica che porta a 115.645 lo stock di imprese artigiane presso il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi. "Sono buoni i risultati delle imprese artigiane nel 2021: il settore, sostenuto indubbiamente dagli incentivi governativi legati all'edilizia, ha ritrovato nuova verve e un nuovo dinamismo imprenditoriale. Il tessuto artigiano piemontese, tradizionalmente costituito da imprese di piccole dimensioni e poco strutturate, ha saputo mettersi in gioco e riorganizzarsi per far fronte alle nuove esigenze del mercato. Come Camere di commercio continueremo nel nostro impegno di sostegno al comparto offrendo servizi di accompagnamento all'imprenditorialità, percorsi d'internazionalizzazione e trasformazione digitale" commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte.