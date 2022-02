Protesta studenti: anche universitari in piazza domani

Anche gli studenti universitari scendono in piazza domani a Torino nell'ambito della mobilitazione nazionale degli studenti. Lo annunciano il Collettivo Universitario Autonomo e quelli degli "Studenti indipendenti" e "Cambiare Rotta". "Anche in università viviamo le contraddizioni che pesano sulle nostre vite tutti i giorni - spiegano in una nota - dai tirocini gratuiti, ai continui lavori che siamo costretti a fare per sostenere le spese economiche sempre più alte, alle ripercussioni sul nostro benessere psicologico sempre più deteriorato da un sistema competitivo ed escludente". Gli universitari sostengono di non accettare "la retorica dell'emergenza che come giovani ci vede sempre più criminalizzati quando vogliamo creare spazi di confronto e socialità liberi e spontanei. Crediamo sia venuto il momento di mettere al centro del dibattito pubblico anche l'università, dopo anni di definanziamento e malagestione della situazione pandemica non possiamo più restare a guardare".