BRACCIO DI FERRO

Duello sul Festival dell'Economia, Laterza: "Non cambiamo le date"

Gli organizzatori rispondono picche alle istituzioni piemontesi che chiedono di evitare la sovrapposizione con Trento. Ma hanno letto il contratto che hanno firmato? Per l'editore modificare il calendario "significa annullare tutto". Rischio di carte bollate

“Cambiare le date significa annullare gli impegni presi e il lavoro fatto, senza garanzie per il futuro”. Giuseppe Laterza risponde picche all’appello delle istituzioni volto a evitare che la nascente edizione torinese del Festival dell’Economia si sovrapponga a quella originaria, che si svolgerà a Trento dal 2 al 5 giugno. “Il mercato vive di diversità: c’è una grande domanda di informazione economica di qualità” aggiunge Laterza, auspicando che le istituzioni “vogliano continuare a crederci per dare a Torino quel grande festival internazionale dell’economia che i cittadini si aspettano”.

La kermesse subalpina, nelle intenzioni degli organizzatori, si dovrebbe proprio svolgere contemporaneamente a quella trentina. Una decisione che secondo molti è soprattutto alimentata dalla volontà di rivincita degli inventori, messi alla porta dall'amministrazione provinciale di Trento che, va sottolineato, detiene il nome e il logo dello scoiattolino. Ma Regione Piemonte, Comune di Torino e fondazioni bancarie (Compagnia di San Paolo e Crt), che la finanziano con 8 milioni di euro per cinque edizioni, hanno sin dall’inizio posto il problema della data: nessuna concomitanza per evitare una guerra tra istituzioni che rischia di penalizzare entrambe le manifestazioni. Intanto però la macchina organizzativa capitanata da Tito Boeri e dall'editore barese è andata avanti con gli inviti e ora sostiene che sia troppo tardi per apportare delle modifiche al calendario. Chi la spunterà? Il rischio annullamento è sempre più concreto. Anche perchè nel contratto siglato a suo tempo le date erano già state stabilite, e sono esattamente quelle su cui insistono gli organizzatori, quindi si potrebbe aprire un contenzioso qualora le istituzioni piemontesi decidessero, nei fatti, di disdettarlo. Con il rischio per Torino e il Piemonte di fare una figura da cioccolattai. Nel mirino è finito ora Alberto Anfossi, segretario della fondazione di corso Vittorio, che finora ha tessuto la tela dell'iniziativa: possibile che non si sia accorto degli impegni contrattuali?

“Il Festival – ha scritto ieri in un comunicato il Collegio Carlo Alberto cui è stata affidata la regia scientifica dell’evento sotto l'egida di Pietro Garibaldi – rappresenta una importante opportunità per Torino e il Piemonte ed è fondamentale che si svolga senza generare conflitti di partecipazione da parte di ospiti, pubblico e organi di informazione nazionali e internazionale, sovrapponendosi a manifestazioni analoghe organizzate nelle stesse date”. Il Collegio evidenzia “l’importante contributo e la straordinaria qualità nell’ambito della divulgazione scientifica, così come il valore delle sue ricadute per Torino e per il Piemonte”. Infine l’auspicio “che Editori Laterza e il professor Boeri, anche alla luce del grande lavoro già svolto, possano concordare sullo slittamento delle date per la buona riuscita del Festival, già dalla prima edizione e per tutte le edizioni successive”.