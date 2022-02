Il carro di Ivrea

Dicono che… non ci sarà il carnevale ma sul carro di Ivrea ci stanno salendo proprio tutti. Da quando è diventata capitale italiana del libro, la tradizionale battaglia delle arance ha lasciato il posto a una competizione a suon di comunicati stampa. Non c’è politico locale o nazionale che non abbia speso una parola per questo prestigioso riconoscimento, grazie al quale la città otterrà un contributo da 500mila euro dal governo. Persino Confindustria Canavese all’indomani della proclamazione ha pensato bene di organizzare in fretta e furia un incontro con la consigliera metropolitana del territorio Sonia Cambursano “per avviare progetti di collaborazione e impegno comune”. Insomma, a quanto pare nell’ex città dell’Olivetti le industrie lasciano il posto ai libri.