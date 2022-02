LOTTA DI CLASSE

Assalto all'Unione Industriale,

scontri al corteo degli studenti

Slogan demenziali contro l'alternanza scuola-lavoro, lancio di pietre, uova e vernice contro la sede dell'associazione imprenditoriale di via Fanti. Bastonate sulle forze dell'ordine schierate a difesa della palazzina. Feriti sei carabinieri e un poliziotto - VIDEO

Tensioni a Torino tra studenti e forze dell’ordine nei pressi della sede dell'Unione Industriale. Dopo aver lanciato uova di vernice contro la palazzina di via Vela, alcuni giovani hanno forzato il cancello di ingresso e hanno tentato di entrare negli uffici, ma sono stati respinti dalle forze dell'ordine che hanno resistito alle manganellate degli assalitori.

Gli studenti, travisati e armati dei bastoni con cui sostenevano i cartelli, si sono staccati dal corteo e dopo il lancio delle uova di vernice, hanno forzato il cancello dell'associazione confindustriale, costringendo le forze dell'ordine a utilizzare i manganelli per allontanarli. Nell'azione, molto rapida, sono stati feriti sei carabinieri, tra cui un ufficiale, e un funzionario di polizia. Il corteo degli studenti, nel frattempo, si è spostato davanti agli uffici del Miur in corso Vittorio Emanuele.

Sbarrato ogni accesso verso la Prefettura di Torino, il corteo degli studenti, con una partecipazione ridotta rispetto alla mattinata, si è avviato alla conclusione. Alcuni manifestanti portano uno striscione con la frase “Non una base, non un soldato per la guerra imperialista”. Recitano un copione stantio e probabilmente neppure scritto da loro.

“Quello che sta accadendo in queste ore è la miglior risposta a tutte le strumentalizzazioni delle scorse settimane contro la polizia. Immagini e video chiarissimi nella loro durezza, a guidare gli studenti in protesta ci sono, come sempre, i professionisti del disordine dei centri sociali che stanno dando l’assalto a palazzi e forze dell’ordine schierate” afferma il segretario generale del Siap (sindacato di polizia) di Torino, Pietro Di Lorenzo. “La politica ipocrita ha voluto scaricare sugli agenti in piazza la responsabilità di quanto accaduto le settimane scorse, e mentre contiamo i primi feriti tra le nostre fila non possiamo che chiamarla a rispondere di quanto accade nelle nostre strade. L’incapacità di assumere decisioni e farle rispettare senza ondivaghe interpretazioni a seconda delle spinte politiche è un pessimo segnale della debolezza di uno Stato che viene pagata dai cittadini, dai poliziotti ed in questo caso dai ragazzi in balia dei cattivi maestri”.