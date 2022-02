Logistica: tutto il Piemonte si candida a retroporto Genova

In vista del momento in cui i corridoi europei merci Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam saranno completati, il Piemonte si attrezza per diventare il "cuore logistico d'Europa". Oggi la Giunta regionale di Alberto Cirio ha approvato una delibera che individua i Comuni per i quali chiedere al Governo di entrare nella Zona Logistica Semplificata legata al porto di Genova, che prevede regimi autorizzativi burocratici semplificati e potenziali agevolazioni fiscali. Obiettivo: candidare aree di tutto il Piemonte - e non solo della provincia di Alessandria come e' attualmente - a operare come retroporto di Genova, usufruendo del regime già deciso per Genova nel 2018. "Il Piemonte - ha spiegato in conferenza stampa il governatore Cirio, con gli assessori Marco Gabusi e Maurizio Marrone in collegamento - si trova geograficamente al centro dell'Europa: da questo dobbiamo partire per trovare nuove vocazioni per dare al territorio ricchezza e posti lavoro. A breve le linee ferroviarie Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam faranno viaggiare tutte le merci d'Europa e il loro incrocio e' nella nostra Regione. Questo incrocio vuole dire logistica: intorno a questo punto si svilupperà molto lavoro, facendo del Piemonte un fulcro di economia e ricchezza. Sarà il rilancio del Nord Ovest, la sua grande rivincita. Oggi abbiamo deliberato - ha sottolineato - l'elenco dei Comuni da mandare a Roma perché siano inclusi all'interno della Zona Logistica Semplificata, il che darà a quelle aree dei poteri in più e dei vincoli burocratici in meno, utili per gestire le novità che arriveranno".

Nella proposta da inviare al Governo, ha detto Gabusi, la Regione ha incluso i sei siti già esistenti nei Comuni di Alessandria, ad Arquata Scrivia, Castellazzo Bormida, Novi San Bovo, Ovada Belforte e Rivalta Scrivia, e gli interporti di rilevanza nazionale già esistenti di Novara Cim e Torino Sito. Accanto a questi ha inserito anche 12 dei 16 Comuni piemontesi che si erano candidati. Nove si trovano ancora in provincia di Alessandria: Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Casale Monferrato, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba e Tortona. Gli atri sono Asti, Villanova d'Asti, e Mondovì (Cuneo). "L'estensione a tutto il Piemonte della Zona Logistica Semplificata, oggi limitata al solo alessandrino - ha rimarcato Marrone - costituisce una rivoluzione in grado di rilanciare, insieme alla logistica, anche la produzione industriale e l'artigianato. I benefici di semplificazione per i nuovi investimenti ridurranno fino alla metà i tempi per l'acquisizione di pareri, assensi, nulla osta per le concessioni edilizie, permessi per costruire, concessioni demaniali, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, opere di urbanizzazione". Il Piemonte, hanno annunciato Cirio e il commissario per Tav Torino-Lione e Terzo Valico Calogero Mauceri, intende introdurre nella proposta di Piano di Sviluppo Strategico legata alla Zona Logistica Semplificata tutte le misure che il commissario segnalerà per un rapido avanzamento della Torino-Lione.