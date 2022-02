Sanità: casa di riposo Villafranca d'Asti sarà commissariata

Sarà commissariata la Fondazione Casa di riposo Venanzio Santanera di Villafranca d'Asti. Il consiglio comunale, infatti, ha bocciato le cinque candidature presentate per i tre posti rimasti vacanti nel consiglio di amministrazione. Il voto dell'assemblea cittadina è stato unanime dopo avere convenuto che per quattro delle candidature "non esistono le condizioni di competenza ed esperienza necessarie per affrontare e risolvere la difficile situazione economica in cui si dibatte la struttura privata" (185 mila euro di disavanzo). La sindaca Anna Macchia trasmetterà una comunicazione alla Regione e poi predisporrà gli atti per diffondere l'avviso pubblico per la ricerca di un commissario amministrativo, nelle cui mani passeranno le funzioni del cda: "Commissario amministrativo non vuol dire liquidatore - chiarisce la sindaca - gli ospiti della casa di riposo e le loro famiglie stiano tranquilli, nessuno sarà mandato via".