Piemonte: Politiche sociali, approvato riparto 28 mln

La Regione Piemonte ha approvato il riparto degli oltre 28 milioni del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (Fnps) relativo al 2021 con cui vengono finanziati 48 enti gestori piemontesi. Metà delle risorse - è stato deciso - dovranno essere usate per azioni a favore delle famiglie e dei minori in situazione di vulnerabilità. E quasi 450 mila euro finanzieranno un programma per la prevenzione dell'allontanamento dei minori dalle famiglie, destinandone una parte alle dimissioni protette e alla supervisione degli operatori sociali. La Regione ha attivato una piattaforma che permette di digitalizzare il processo di rilevazione della spesa degli enti gestori, che devono rendicontare attività e prestazioni. "Le famiglie, i bambini e gli adolescenti - rimarca l'assessore regionale al Welfare - Chiara Caucino - saranno sempre al centro della mia azione politica. È importante il controllo capillare sulla spesa che consentirà la massima trasparenza a tutto vantaggio dei nuclei più fragili". "Si tratta - afferma l'assessore - di una fondamentale boccata d'ossigeno per gli enti gestori piemontesi che si sono distinti per efficienza e per i servizi offerti alla popolazione, in particolare ai più fragili. La scelta di destinare metà dei fondi a famiglie e minori non è casuale ma strategica, e rientra nelle politiche che in questi anni sto portando avanti e che continuerò a sostenere per agevolare i nuclei più fragili e i più piccoli, che hanno bisogno sempre più di essere al centro della nostra azione politica".