Scuola: sindaco Torino, scene intollerabili

"Darò le comunicazioni lunedì in consiglio, acquisiti tutti gli elementi. Sicuramente per il momento posso dire che le scene viste di fronte all'Unione industriali sono intollerabili quindi la mia solidarietà alle forze dell'ordine aggredite e ai feriti è assoluta". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commenta i disordini avvenuti questa mattina durante il corteo degli studenti. "Scene che non hanno nulla a che vedere con le legittime e per certi aspetti condivise istanze degli studenti - aggiunge - che sono istanze legate all'attenzione al mondo dei giovani, a una scuola più efficiente, al tema della sicurezza sul lavoro". "Mi dispiace che purtroppo altri approfittino della buona e corretta voglia di farsi sentire da parte degli studenti - spiega Lo Russo - facendo degenerare le manifestazioni per fini che, è evidente, non hanno nulla a che vedere con quello che è lo spirito nobile di queste manifestazioni".