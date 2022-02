I democristiani sopravvissuti alla Dc

Apparentemente è una contraddizione distinguerli – me compreso – eppure è così. Non solo perché la storia ha una sua evoluzione ma per il semplice motivo che la Dc è stata consegnata agli archivi oltre 25 anni fa mentre i democristiani continuano ad esistere. È un dibattito, del resto, che continua a campeggiare su vari organi di informazione e che esplode, puntualmente, in ogni occasione in cui si fanno scelte politiche importanti e strategiche per il nostro paese. L’ultima occasione in cui è nuovamente riemersa questa distinzione è stata la recente elezione del Presidente della Repubblica. Due democristiani di rango candidati – Sergio Mattarella e Pier Ferdinando Casini –, la rimpianta cultura della mediazione, ormai tramontata, per individuare il candidato e la necessità di ridare centralità al Parlamento per la scelta finale del Presidente.

Insomma, per farla breve, non c’è più la Dc ma si continua ad evocare e ad invocare la procedura, la mentalità, la prassi, la cultura e il modo d’essere dei democristiani per sciogliere i nodi politici più intricati e che registrano l’incapacità a risolverli da parte delle forze populiste, anti politiche e demagogiche che hanno avuto il sopravvento in questi ultimi anni nel panorama pubblico italiano.

Ora, su questo versante, almeno due considerazioni si impongono.

Innanzitutto, com’è noto a quasi tutti, non rinascerà più quella Democrazia Cristiana. Perché, come disse qualche tempo fa un grande leader della Dc, Guido Bodrato, “la Dc è stata un fatto storico. E come tale va giudicata e analizzata”. E, aggiungeva sempre Bodrato, “la Dc è come un vetro infrangibile. Quando è andata in frantumi si è divisa in mille pezzi”. E, quindi, di conseguenza, non è più ricomponibile. Un partito che va collocato, quindi, storicamente e che non è più riproponibile se non in chiave nostalgica e testimoniale. E quindi, oggi, un fatto politicamente irrilevante ed elettoralmente inconsistente.

Altra cosa, invece, sono e restano i “democristiani”. E questo perché una cultura politica, una prassi, un metodo, un modo d’essere e un patrimonio di idee, di esperienze e di governo, non possono essere semplicisticamente archiviati e abbandonati. Ed è per questi semplici motivi che la presenza dei democristiani oggi è disseminata in molti partiti e che, guarda caso, proprio in questi partiti continuano a giocare un ruolo politico né secondario e né marginale. Una osservazione, questa, che viene continuamente rilevata da molti osservatori ed opinionisti e che conferma, per chi non l’avesse ancora compreso, che anche il peggior populismo non può azzerare quelle categorie che erano e restano decisive per ridare qualità alla politica, credibilità all’azione di governo e, soprattutto, vitalità e linfa alle stesse istituzioni democratiche. Certo, il luogo politico per eccellenza per gli uomini e le donne che si riconoscono in questa cultura, in questa esperienza e in questa tradizione ideale continua ad essere una formazione di “centro”. E, non a caso, la vera novità delle prossime elezioni politiche non sarà uno stanco e fallimentare populismo antisistema e demagogico o la riproposizione della destra sovranista e della sinistra massimalista ma il ritorno di un “centro” politico, riformista, democratico e di governo. Un “centro” ovviamente plurale – una sorta, appunto, di “Margherita 2.0” – che non potrà che avere anche, ma non solo ovviamente, la presenza attiva ed importante di molti democristiani.

Ecco perché la distinzione tra la Dc e i democristiani è corretta e attuale. Per nulla antica o nostalgica ma del tutto moderna e, soprattutto, contemporanea. Perché gli strumenti organizzativi – cioè i partiti – sono funzionali alle singole stagioni storiche. Ma le persone che interpretano una storia, una cultura, una tradizione e una politica restano a prescindere dai partiti di appartenenza del passato. Per questo, e giustamente, continua la distinzione tra la Dc e i democristiani.