Chiesa: Lo Russo, lavoreremo con nuovo vescovo per comunità

"Don Roberto Repole è stato nominato arcivescovo di Torino. L'annuncio è atteso per oggi alle 12 alla Consolata e in contemporanea dalla Sala Stampa della Santa Sede. Avremo sicuramente bisogno della sua vicinanza, lavoreremo insieme per il bene della nostra comunità". Così, sui social, il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo. "Papa Francesco, dopo mesi di consultazioni e riflessioni approfondite nella più totale discrezione - scrive il primo cittadino -, ha sciolto la riserva, scegliendo il successore di monsignor Nosiglia. Un teologo, docente universitario, direttore della Facoltà teologica, presidente dei teologi italiani per diversi anni. Avremo sicuramente bisogno della sua vicinanza, lavoreremo insieme per il bene della nostra comunità".