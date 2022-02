Incinta cade da cavallo, bimbo nasce e sta bene

Una caduta da cavallo quando era incinta di poche settimane ha rischiato di compromettere la salute del bimbo che portava in grembo. Il piccolo Riccardo per fortuna sta bene così come mamma Luisa, 29enne biellese seguita in questi mesi dall'equipe medica dell'ospedale di Ponderano. L'incidente in un maneggio di Masserano, nel mese di giugno. Alla donna venne riscontrata una frattura al bacino da ricomporre in tempi rapidi per evitare conseguenze permanenti, ma preoccupavano i rischi per la salute del bambino. Con coraggio la futura mamma ha affrontato tutto l'iter e l'ospedale laniero si è preso a cuore la sua storia. Negli ultimi mesi c'è stato un importante lavoro da parte dei diversi reparti dell'ospedale biellese (Pronto soccorso, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Radiologia Diagnostica, Fisica Sanitaria, Ostetricia e Ginecologia) con l'intervento di professionisti anche dall'ospedale Ostetrico Ginecologico Sant'Anna e Cto. La mamma ha potuto così operarsi per ricomporre la frattura e affrontare la riabilitazione, fino alla nascita di Riccardo.