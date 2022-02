Morto Crescimanno, a lungo dirigente Regione Piemonte

È morto Sergio Crescimanno, sin dalla sua costituzione dirigente della Regione Piemonte di cui è stato direttore al Personale e Segretario Generale. Aveva 75 anni. Lo annuncia sui social il figlio Enrico, ricordandone l'amore per l'ente "per cui ti sei sacrificato tanto, in cui hai creduto e che hai aiutato a crescere". Presidente del Lions Club di Venaria Reale La Mandria e di Pino Torinese, nel 2013 era stato nominato Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, su proposta dell'allora presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo. "La morte di Sergio Crescimanno mi addolora molto - commenta il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto -: con lui va via un uomo di valore che è stato un pezzo importante della nostra Regione Piemonte. Ne ricorderò sempre la competenza, la passione e la lealtà. Ci mancherà. Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutte le persone che gli volevano bene". Funerali lunedì 21 febbraio, alle 14.30, a Torino nella parrocchia di San Michele Arcangelo.