Montagna: Regione rilancia polo sciistico di Garessio

La Regione rilancia Garessio (Cuneo) come “polo sciistico strategico” tra il Piemonte e la Liguria, con un investimento di 1,5 milioni di euro. L'accordo di programma, firmato dal presidente Alberto Cirio, dal vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso e dall'assessore allo Sport Fabrizio Ricca con il sindaco Ferruccio Fazio, prevede interventi per la riqualificazione degli impianti sciistici e per l'ampliamento dell'offerta sportiva, non solo invernale, in montagna. "Continuiamo a lavorare per consentire alle nostre montagne di ripartire - sottolineano Cirio, Carosso e Ricca-. E gli interventi come questo rappresentano esattamente ciò che la nostra Giunta Regionale sta mettendo in campo cioè un lavoro corale affinché la montagna piemontese riparta insieme e riparta in tutte le sue eccellenze. Nelle prossime settimane verranno sottoscritti accordi simili anche a Pontechianale e a Bagnolo Piemonte". Gli impianti di risalita, dopo una chiusura di oltre 10 anni, sono tornati parzialmente attivi nell'ultimo biennio. Tra i progetti ci sono il ripristino della seggiovia, la creazione di una pista downhill, un impianto di innevamento artificiale, il progetto esecutivo per la realizzazione di un rifugio alpino sul Monte Berlino, un nuovo anello dedicato allo sci di fondo. "I danni dopo l'alluvione sono stati gravi, ma la presenza della Regione è stata forte - dice il sindaco Fazio -. Il rilancio dei nostri impianti di risalita rappresenta l'altro tassello prezioso per questo territorio, che senza un sistema di innevamento artificiale continuerebbe a essere penalizzato da stagioni senza neve, come quella appena trascorsa".