Nosiglia, don Repole darà nuovo impulso a Arcidiocesi Torino

"Sono riconoscente al Santo Padre per questa nomina, e ne sono lieto anche perché viviamo un periodo delicato per l'intera Chiesa. Sono certo che il ministero e azione pastorale del nuovo arcivescovo darà un ulteriore impulso alle nostre Diocesi di Torino e Susa supplendo a ogni mia mancanza". Così l'arcivescovo uscente di Torino, mons. Cesare Nosiglia, comunicando nel Santuario della Consolata la nomina del suo successore, il "canonico don Roberto Repole, docente e direttore della Sezione torinese della Facoltà teologica dell'Italia settentrionale". "Il curriculum del nuovo pastore - ha sottolineato Nosiglia - è ben conosciuto da tutti voi. Da parte mia assicuro a don Roberto la mia piena disponibilità a sostenerne il ministero senza alcuna interferenza". "Io resterò a Torino - ha spiegato - in una realtà ecclesiale collegata alla parrocchia Madonna Addolorata al Pilonetto. Anche qui il parroco avrà la mia piena collaborazione se lo vorrà e come lo vorrà. E in attesa dell'ordinazione episcopale di don Roberto io svolgerò il compito di amministratore apostolico per Torino e Susa".