CAMPANILE SERA

Sertoli e Tiraboschi ai ferri corti

La senatrice berlusconiana è stata il suo principale sponsor ma ora a quanto pare il sindaco di Ivrea ha deciso di emanciparsi da un "madrinaggio" troppo asfissiante. E così ha iniziato a fare di testa sua

A quanto si dice, tra le tantissime telefonate ricevute dal sindaco Stefano Sertoli di chi si complimentava per la conquista di “Ivrea, capitale del libro 2022”, non sia mai arrivata quella della senatrice di Forza Italia Virginia Tiraboschi a conferma dei rapporti sempre più tesi tra Sertoli e la sua principale sostenitrice alle amministrative del 2019 che avevano portato per la prima volta il centrodestra a Palazzo civico, dopo quasi mezzo secolo di governi della sinistra.

La senatrice azzurra è preoccupata del sempre più scarso peso dei suoi uomini (e delle sue donne) sia in Consiglio comunale sia nell’esecutivo. Per la sera di venerdì 25 febbraio è convocata una verifica di maggioranza dove Sertoli (e l’assessora alla cultura Costanza Casali) non dovrebbero avere eccessivi problemi a rispedire al mittente le critiche di Forza Italia. Ma c’è di più: dalla riunione di venerdì prossimo, Sertoli potrebbe già uscire “incoronato” a candidato a sindaco del centrodestra alle prossime amministrative.

Senza dimenticare che l’intesa con la sua assessora alla cultura si è ulteriormente rafforzata dopo la designazione a “capitale del libro” di una città che deve fare i conti con la designazione a sito Unesco per l’architettura industriale. Sertoli aveva già mandato su tutte le furie la “sua” senatrice quando aveva bocciato la candidatura di Roberto Binaghi a responsabile della Fondazione per il Carnevale. E il sindaco non si era ancora ripreso dalla scelta di Luca Beatrice (anche lui mandato da Virginia) di lasciare la Fondazione Guelpa.

Davvero troppo anche per un uomo paziente e votato alla mediazione come Sertoli. Adesso sono arrivati i libri a dividere ulteriormente la strana coppia della politica nata sotto il castello delle “rossi torri”. A proposito di rosso: anche nella sinistra è partita la caccia al candidato sindaco da opporre a Sertoli. Gli aspiranti si stanno preparando ad una precipitosa ritirata: “Con l’aria che tira a Ivrea è meglio darsi alla lettura”, scherza qualche vecchio esponente del Pd eporediese.