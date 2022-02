BRACCIO DI FERRO

Il Festival dell’Economia si farà nelle stesse date di Trento: Torino china la testa (e sgancia)

Il rischio di contenziosi giudiziari (e di perdere la faccia) ha indotto enti e istituzioni locali a soccombere al diktat di Laterza e Boeri. Si va in scena dal 31 maggio al 4 giugno. Il contentino per lenire lo schiaffo: dalla prossima edizione si rivede il calendario

Un compromesso trovato in zona Cesarini per salvare faccia e portafogli. Il Festival Internazionale dell’Economia – questa la nuova dizione della kermesse torinese essendo il “Festival dell’Economia” un brand nelle mani di Trento – si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno, esattamente come volevano gli organizzatori, Giuseppe Laterza e Tito Boeri, in sovrapposizione con la manifestazione trentina, organizzata dal Sole 24 ore e da Confindustria dal 2 al 5 giugno. Così dopo un braccio di ferro durato oltre un mese le istituzioni piemontesi chinano la testa e aprono il portafogli (8 milioni per cinque anni è l’entità del contributo) per evitare di finire a carte bollate, giacché l’indicazione di queste date era inserita nel contratto sottoscritto a suo tempo.

Unico contentino per le istituzioni piemontesi è che, dal prossimo anno, non sarà prevista alcuna concomitanza con la kermesse trentina. “È un risultato importante e siamo felici che da parte di tutti sia prevalsa l’attenzione per questa nuova importante opportunità che arricchisce gli eventi di Torino e dà al Piemonte centralità nel dibattito internazionale sui temi economici, più che mai determinanti per il futuro di ogni Paese e di ogni comunità” scrivono in una nota congiunta Comune di Torino, Regione Piemonte, fondazioni bancarie e gli altri enti che, in un modo o nell’altro si sono occupati dell’iniziativa. Non ultimo il Collegio Carlo Alberto, cui è stata affidata una sorta di regia della manifestazione con il coordinamento di Pietro Garibaldi.

Il 25 febbraio si svolgerà la conferenza stampa di presentazione, che all’inizio del mese era saltata proprio per i dissidi tra Laterza e Boeri da una parte e le istituzioni piemontesi dall’altra.