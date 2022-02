Azione: Merlo (Ndc), centro non si costruisce con i populisti

"La convention di Calenda a Roma si è chiusa con un 'mai' con i 5 stelle in accordo con il segretario del Pd che, al contrario, teorizza l'alleanza strategica, decisiva ed organica con il partito di Grillo. Ora, è del tutto evidente che chi vuole ricostruire un 'centro' politico, riformista e di governo nel nostro paese non può essere confuso con la prassi trasformistica ed opportunistica che, purtroppo, ha caratterizzato la politica italiana dopo le elezioni del 2018". Lo afferma, in una nota, Giorgio Merlo, presidente nazionale di Noi di centro. "Una 'politica di centro' - prosegue Merlo - è altresì indispensabile e necessaria per ridare voce e rappresentanza a mondi vitali ed interessi sociali che in questi ultimi anni si sono rifugiati nell'astensionismo elettorale o nell'indifferenza verso la politica e le stesse istituzioni democratiche. Ma un rinnovato 'centro' nel nostro paese non può essere balbettante sul versante di chi pratica e coltiva il populismo. E' del tutto inutile pronunciare solennemente l'avverbio 'mai' quando poi rischia di essere smentito nell'arco di poco tempo, come è ampiamente e ripetutamente avvenuto nel recente passato. Perché il 'centro' lo si ricostruisce solo con chi non lo rinnega e con chi non lo 'schifa'. E oggi ci sono già in campo le forze e i partiti che possono tranquillamente ricostruirlo senza ulteriori giravolte e pratiche trasformistiche".